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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 10:33
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    • 09.03.2020 10:40
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    En yüksek veren lar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük...

    En yüksek veren lar hangileri? Sorusu vatandaşların gündeminde. 32, 46, 92 ve 181 günlük mevduat faiz oranları sürekli olarak değişiyor. Bu bağlamda bankada parası olan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını sorgulamaya devam ediyor. Mart ayı güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,30 oranıyla 'ta bulunuyor. Diğer bankalar ise ING, Fibabanka ve Alternatif Bank olarak sıralanıyor. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

    En yüksek faiz veren bankalar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük...

    Fibabanka, Alternatifbank ve ING Bank %11 faiz sunarken, Burgan Bank %11,30 faiz oranıyla öne çıkıyor. 32 günlük mevduat faizleri içerisinde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka Burgan Bank'ın oranı ile yapılan mevduat faiz getirisi hesaplama sonuçlarına göz atarak, birikimleriniz için elde edeceğiniz getiriyi öngörebilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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    Haberler Ekonomi En yüksek faiz veren bankalar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük...
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