Fibabanka, Alternatifbank ve ING Bank %11 faiz sunarken, Burgan Bank %11,30 faiz oranıyla öne çıkıyor. 32 günlük mevduat faizleri içerisinde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka Burgan Bank'ın oranı ile yapılan mevduat faiz getirisi hesaplama sonuçlarına göz atarak, birikimleriniz için elde edeceğiniz getiriyi öngörebilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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