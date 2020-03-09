Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi affı bekleyenleri doğrudan ilgilendiren son dakika açıklamaları art arda geldi. Vergi affının gündemde olmadığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aflar dönemi bitti." dedi. "Vergi affı geliyor" şeklindeki haberlerin vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşta kötü etki uyandırdığını söyleyen Bakan Albayrak, "Son dönemde ortaya yine bir şeyler atmışlar; 'Sayın Bakanım vergi affı geliyor.' Nereden çıktı? Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa, 'zaten vergi affı geliyor ödemeyelim', 'gelir bir daha'. Ne dedik, vergi affı yok. Yapılandırmalar var." diye konuştu.

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