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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 16:22
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    • 09.03.2020 16:22
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    landı! Kim ne kadar alacak? İşte yeni tutarlar

    2020 destek tutarları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. sosyal yarım programları bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Yaşlıya, engelliye, dul kadına, öğrenciye ve çocuklara yardım imkanı sunuluyor. Bu bağlamda tutarları da artmıştır. Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı. Hangi vatandaşa kaç para ödeme yapılıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

    Zamlandı! Kim ne kadar sosyal yardım alacak? İşte yeni tutarlar

    Milyonlarca vatandaş sosyal yardım imkanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Hükümet 2000 yılında 4 olan sosyal yardım sayısını 43'e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci zam geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilenleri vatandaşlar için cevapladı. Peki, hangi vatandaşa ne kadar sosyal yardım yapılıyor? İşte 2020 yılı sosyal yardım tutarları... Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor.

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