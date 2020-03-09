Milyonlarca vatandaş sosyal yardım imkanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Hükümet 2000 yılında 4 olan sosyal yardım sayısını 43'e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci zam geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilenleri vatandaşlar için cevapladı. Peki, hangi vatandaşa ne kadar sosyal yardım yapılıyor? İşte 2020 yılı sosyal yardım tutarları... Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor.

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