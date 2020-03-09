Bankaların 2020 ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. TEB, ihtiyaç kredisinde faiz oranını 0,89'a çekti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ise taşıt kredisinde 0,69; konut kredisinde 0,79'a düşürdü. 180 aya kadar konut kredisi, 60 aya kadar ihtiyaç kredisi ve 36 aya kadar da taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Vatandaşlar için en uygun oran Vakıfbank'ta bulunuyor. Vakıfbank:'ın ardından listenin ikinci sırasında ise Ziraat Bankası ve en sonda ise Halkbank bulunuyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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