Yıllar önce böyle uyarmıştı! Altın alan satan yatırımcılar şoke oldu! Altın fiyatlarında korkutan tahmin!

Dünyaca ünlü zenginler ve küresel yatırımcılar ekonomik belirsizlik sebebiyle tonlarca altın almaya başladı. Artan talep yüzünden altın ihtiyacı karşılanamıyor. Yatırımcı fiziksel altın almaya başladı.Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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