Vergi veya KYK borcu olan vatandaşları sevindirecek haber yayınlandı. Yeni Torba Yasa ne zaman gelecek? 2020 Torba yasada vergi affı ve sicil affı yer alıyor mu? Yeni Torba Yasa hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor

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