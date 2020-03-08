Tüm Emeklilere 602 TL ödeme. SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Emeklilere 602 TL ödeme şartları neler? Hangi emekliler 602 TL alacak merak ediliyor. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. İşte son açıklamalar. Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor. Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde.Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor.

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