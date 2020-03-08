Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2020 17:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2020 17:28
    ABONE OL

    Otomobil alacaklar müjde! 2020 yılında otomobil için indirimi olur mu?

    Otomobil alacaklara büyük müjde gelecek gibi görünüyor. otomobil fiyatlarının neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşması sonucunda sıfır otomobil piyasası durma noktasına geldi. Biraz daha olsa otomobil piyasasını hareketlendirecek indirimi geliyor. yayınlanan engelli indirimi sonrası ÖTV indirimi geleceği öğrenildi. İkinci el piyasasına dur demek için atılan adım açıklanıyor. Sıfır araç piyasasını canlandırmak için yapılan çalışmalara değinen , ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı? Otomobil için ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar

    2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi olur mu?

    İkici el araba fiyatlarında ki yüksek artış, 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Otomobil almak isteyenlere iyi haber! ÖTV indiriminde ilk adım atıldı. Otomobil almak isteyenler için 2020 ÖTV indirimi ve detaylarını sizler için hazırladık. İlk olarak ÖTV indirimi bir yere gelirken ikinci indirimde geliyor. Otomobil alacaklar için günün güzel haberi sizlerle. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Otomobil alacaklar müjde! 2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi olur mu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri