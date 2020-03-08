Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2020 17:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2020 17:51
    ABONE OL

    en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

    Bu hafta personel ilanları tam gaz açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda üniversiteler personel alım ilanları açıkladı. Bu kapsamda En az ilkokul mezunu 5 Temizlik Görevlisi ve 1 Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi alacak. Lisans mezunu ise 9 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye’de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR’a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

    İŞKUR en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

    Üniversiteye personel alım ilanı yayımlandı. Selçuk Üniversitesi Hizmet birimlerinde görevlendirecek 15 işçi alacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İŞKUR en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri