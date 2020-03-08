Eski yeni herkesin hakkı! Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak!

Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri için bankalar tarafından bir bir açıklama yapılmaya devam ediyor. Kamu bankalarından Ziraat Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokolü kapsamında promosyon ödemesini açıkladı. TEB ise emekliye 2750 Tl ödeme yapacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde promosyon ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti.

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