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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:39
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    • 09.03.2020 09:39
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    Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak! Eski yeni herkesin hakkı!

    Emeklilerin maaş ödemeleri için lar tarafından bir bir açıklama yapılmaya devam ediyor. Kamu bankalarından Ziraat Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokolü kapsamında promosyon ödemesini açıkladı. ise emekliye 2750 Tl ödeme yapacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde promosyon ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. 'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti.

    Eski yeni herkesin hakkı! Emeklilere 2 bin 750 lira ödeme yapılacak!

    Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak! Bu bağlamda eski yeni ayrımı yapılmayacak. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine müjdeli haber geldi. Mart ayında tamamlanan maaş promosyon anlaşmaları için özel bankalardan ve kamu bankalarından bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir gelişme de TEB için oldu. Emekliye 2750 Tl'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

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    Haberler Ekonomi Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak! Eski yeni herkesin hakkı!
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