Vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını oldukça yakından araştırıyor. Bu bağlamda dolar ve euro fiyatlarını haberimizde toparladık. Bugün dolar ve Euro kuru yükselişte! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşme ardından yükselişe geçen Euro ve dolar ne olur, yükseliş sürer mi? Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı. Dolar/TL bugün de 6,09'dan işlem görüyor. Euro/TL ise 6,91 seviyesinde yer alıyor. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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