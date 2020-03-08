Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek! Dev banka tarih verdi hedef fiyatı açıkladı!

Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi. Altın ve dolar fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da çeşitli açıklamalar yapılıyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Özellikle üç-dört haftalık süreçte dünya genelinde birçok ülkede görülen ve binlerce ölüme neden olan korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.

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