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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:24
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    • 09.03.2020 09:24
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    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek! Dev banka tarih verdi hedef fiyatı açıkladı!

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları i hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Altın bilindiği üzere halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın alıp yatırım yapan ya da yatırım yapmayı düşünen on binlerce kişi piyasalarda çeşitli değişiklikler yaşandığı bu dönemde "Altın alınır mı, satılır mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek!

    Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi. Altın ve dolar fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da çeşitli açıklamalar yapılıyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Özellikle üç-dört haftalık süreçte dünya genelinde birçok ülkede görülen ve binlerce ölüme neden olan korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.

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    Haberler Ekonomi Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Altın doları geçecek! Dev banka tarih verdi hedef fiyatı açıkladı!
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