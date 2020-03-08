Merkez Bankası, banka ve kredi kartı ücretlerinden ATM kullanımına, mevduat, katılım fonu işlemlerinden konut finansmanı kredilerine kadar birçok başlıkta tüketiciyi korumaya aldı. Her türlü ücret, komisyon ve masrafa ilişkin esasları belirleyen 15 maddelik Merkez Bankası tebliği yürürlüğe girdi.
TÜKETİCİ KORUNDU
Bankalar kredi kullandırırken "istihbarat, kredi işlem fişi, ödeme planı değiştirme, değişken taksitli ödeme planı" adları altında ücret alamayacak.
Tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemeyecek.
Kredi kartı iptal talebinde ilgili kartla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek.
Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler, kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücreti alınmayacak.
Nakit avans kullananlardan tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.
Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık ücret alınamayacak.
Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma, bir takvim yılı içinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme için ücret alınamayacak.
EFT ücreti mobil cihazlarda 1 olacak.
Tüketicinin borcu bulunmadığına dair talep ettiği bilgi yazıları için ücret alınamayacak.
Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınmayacak.
TÜKETİCİ KORUNDU
Bankalar kredi kullandırırken "istihbarat, kredi işlem fişi, ödeme planı değiştirme, değişken taksitli ödeme planı" adları altında ücret alamayacak.
Tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemeyecek.
Kredi kartı iptal talebinde ilgili kartla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek.
Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler, kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücreti alınmayacak.
Nakit avans kullananlardan tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.
Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık ücret alınamayacak.
Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma, bir takvim yılı içinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme için ücret alınamayacak.
EFT ücreti mobil cihazlarda 1 olacak.
Tüketicinin borcu bulunmadığına dair talep ettiği bilgi yazıları için ücret alınamayacak.
Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınmayacak.
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