8 Mart dolar kuru! Bugün dolar ve euro ne kadar? Uzman dolar yorum ve tahminleri haberimizde. Bugün piyasada dolar TL 6,0967 seviyesinde yer alıyor. 1 dolar 6,10 TL fiyattan alıcı buluyor. Farklı dolar kuru değerlerine göre yapılan dolar hesaplama sonuçları şu şekilde değişiyor: Anlık 6,1165 seviyesine yükselen dolar kurunu yükselişte olan Euro takip ediyor. Euro TL anlık 6,8720 seviyesinden işlem görüyor. FED faiz indirimi sonrasında küresel çapta değer kaybeden dolar kuru, iç piyasada yükseliyor. İdlib konusunda Türk-Rus heyeti görüşmesi ardından yükselişe geçen dolar kurunda, Koronavirüs salgını tedirginliği yanında negatif faiz getirisi fiyatlaması sürüyor.

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