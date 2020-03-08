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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 11:04
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    • 08.03.2020 11:17
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    8 Mart anlık altın fiyatları..., ne kadar oldu?

    Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yeniden rekora yöneldi! Fırlayışa geçen altın fiyatlarında Koronavirüs salgını ralliyi desteklemeyi sürdürüyor. Bu bağlamda fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gram 329,90 TL seviyesine yükseldi! İstanbul ’da güncel altın fiyatları yüzde 0,55 artışla işlem görüyor. gram fiyatın 301,59 TL ve çeyrek altın fiyatı yeniden 541,72 TL’den alıcı buluyor. Peki, şu dakikalarda , çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

    Tarihi rekor kırdı! Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar

    Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları küresel ve yurtiçinde fırladı! Altın ons fiyatının 1.678,12 dolardan işlem gördüğü bugün gram altın anlık fiyatı 329,90 TL! İngiltere'de görülen ve Almanya'da yayılan Koronavirüs salgını küresel altın talebini fırlatırken, yükselen dolar kuru gram altın fiyatını destekledi. Altın ne olur, uzman yorumları rekor mu bekliyor? Altın 350 TL olur mu, ne zaman olur? Altın fırlar mı? Son dakika uzman altın yorumları, tahminleri ve analizleri haberimizde… Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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    Haberler Ekonomi 8 Mart anlık altın fiyatları...Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
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