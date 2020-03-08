Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları küresel ve yurtiçinde fırladı! Altın ons fiyatının 1.678,12 dolardan işlem gördüğü bugün gram altın anlık fiyatı 329,90 TL! İngiltere'de görülen ve Almanya'da yayılan Koronavirüs salgını küresel altın talebini fırlatırken, yükselen dolar kuru gram altın fiyatını destekledi. Altın ne olur, uzman yorumları rekor mu bekliyor? Altın 350 TL olur mu, ne zaman olur? Altın fırlar mı? Son dakika uzman altın yorumları, tahminleri ve analizleri haberimizde… Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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