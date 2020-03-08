Otomobil alacaklara büyük müjde gelecek gibi görünüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşması sonucunda sıfır otomobil piyasası durma noktasına geldi. Biraz daha olsa otomobil piyasasını hareketlendirecek ÖTV indirimi geliyor. Resmi gazete yayınlanan engelli indirimi sonrası ÖTV indirimi geleceği öğrenildi. İkinci el piyasasına dur demek için atılan adım açıklanıyor. Sıfır araç piyasasını canlandırmak için yapılan çalışmalara değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı? Otomobil için ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar

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