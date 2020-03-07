Vakıfbank'tan mobil kolaylık

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, 'dijital kolaylaştırır' yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler ürettiklerini, ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi. Bankalarında yapılan tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 94'ünün şube dışı kanallardan gerçekleştiğini belirten Merdan, "Yaklaşık 4.7 milyon kullanıcısı bulunan VakıfBank Mobil'i müşteri odaklı yaklaşımımız ve yakından takip ettiğimiz teknoloji trendlerine uygun olarak güncelliyoruz. Müşterilerimizin kolay, hızlı ve güvenli şekilde işlemlerini yapmalarını temin ediyoruz" dedi.
Merdan, VakıfBank Mobil üzerinden Masterpass uygulamasına kart ekleme özelliğini uygulamaya alarak sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Yine temassız ödeme özelliğini hizmete sunduk. Bunun yanı sıra QR kodla para çekme ve yatırma, yatırım işlemlerinden kredi başvurusuna, hesap açma işlemlerinden e-Devlet sistemine girişe kadar geniş bir yelpazede 300'ün üzerinde bankacılık hizmetini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz."
18 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
Merdan, "Vergi, resim, harç ve ceza borçlarının tahsiline aracılık ediyoruz. Bu alandaki 18 farklı ödeme seçeneğiyle sektörde en geniş hizmeti sunan bankayız" dedi.
KİŞİYE ÖZEL ASİSTAN VİBİ
VİBİ'yi kişiye özel asistanlık hizmeti vermesi amacıyla kullanıma sunduklarını söyleyen Merdan, "ViBi; para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme- yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi 300'e yakın bankacılık işlemini tek başına yapabiliyor" dedi.
İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜM
Bugün 17 milyon tekil müşteriye hizmet verdiklerinin altını çizen Merdan, şu değerlendirmeleri yaptı: "VakıfBank Mobil'in yanı sıra 4 bin 260 ATM'mizle de 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. VakıfBank olarak teknolojinin olduğu her yerde bulunuyoruz ve ihtiyaca göre çözüm üretiyoruz."
Merdan, VakıfBank Mobil üzerinden Masterpass uygulamasına kart ekleme özelliğini uygulamaya alarak sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Yine temassız ödeme özelliğini hizmete sunduk. Bunun yanı sıra QR kodla para çekme ve yatırma, yatırım işlemlerinden kredi başvurusuna, hesap açma işlemlerinden e-Devlet sistemine girişe kadar geniş bir yelpazede 300'ün üzerinde bankacılık hizmetini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz."
18 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
Merdan, "Vergi, resim, harç ve ceza borçlarının tahsiline aracılık ediyoruz. Bu alandaki 18 farklı ödeme seçeneğiyle sektörde en geniş hizmeti sunan bankayız" dedi.
KİŞİYE ÖZEL ASİSTAN VİBİ
VİBİ'yi kişiye özel asistanlık hizmeti vermesi amacıyla kullanıma sunduklarını söyleyen Merdan, "ViBi; para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme- yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi 300'e yakın bankacılık işlemini tek başına yapabiliyor" dedi.
İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜM
Bugün 17 milyon tekil müşteriye hizmet verdiklerinin altını çizen Merdan, şu değerlendirmeleri yaptı: "VakıfBank Mobil'in yanı sıra 4 bin 260 ATM'mizle de 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. VakıfBank olarak teknolojinin olduğu her yerde bulunuyoruz ve ihtiyaca göre çözüm üretiyoruz."
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