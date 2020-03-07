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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 Gazete
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    Toplu ödeme imkanı yok

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Toplu ödeme imkanı yok
    01.03.1993 işe giriş tarihi olan birisi, 2 yıl 9 ay 28 gün, yani bin 18 gün prim ödedi. Daha sonra Bağ-Kur'u dondurdu. e-Devlet'te '54 yaş 9000 primle emekli olabilir' yazıyor. Toplu ödeme yapıp emekli olma durumu söz konusu mu? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? Selda MERMERTAŞ
    Maalesef toplu ödeme ile emeklilik diye bir şey olmuyor. Ya çalışıp sosyal güvenlik primlerini tamamlayacaksınız, buna imkan yoksa isteğe bağlı ödeyerek primlerinizi yatıracaksınız. Başka yolu yok.

    1964 doğumluyum. 1992 yılından Bağ-Kur kaydım var. 3 yıl 8 ay borcum bulunuyor. 2010 yılından itibaren sigortalıyım. Boşluğu doldurarak emekli olabilir miyim? Yusuf ADA
    Boşluğu doldurma imkanınız yok. Ama borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Bu durduğu sürece emeklilik işlemleriniz yapılmaz. Yani borç bulunurken emeklilik olmaz.

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR/ TAKVİM'E SORUN

    ekonomi@takvim.com.tr

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