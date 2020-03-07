3.850 yeni istihdam üreticiye destek

'nde istihdam edilecek olan bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun ataması gerçekleştirildi.atama töreninde, "84 bin 420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık ödemeleri dün yapıldı" dedi.