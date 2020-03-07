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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 Gazete
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    3.850 yeni istihdam üreticiye destek

    Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek olan bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun ataması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama töreninde, "84 bin 420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık ödemeleri dün yapıldı" dedi.

    3.850 yeni istihdam üreticiye destek
    Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek olan bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun ataması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama töreninde, "84 bin 420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık ödemeleri dün yapıldı" dedi.

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