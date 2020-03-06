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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 09:20
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    • 07.03.2020 09:20
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    Yüksek emekli maaşı alma yolları... İki yerden ödenen maaşı kaç para artırır? Çifte sigorta yap yüksek maaşı al!

    İki yerden ödenen maaşı kaç para artırır? ? Sorularının yanıtları takvim.com.tr'de. ten sigortam yatıyor. Bir taraftan da hafta sonu part-time çalışıyorum. 30 gün normal, 10 gün de part-time prim günü ekleniyor. Toplamda aylık 40 gün prim yatıyor. Bu günler nasıl hesaplanıyor? Cevap: mevzuatımıza göre 1 ay 30 gün olarak kabul ediliyor. Bir yıl ise 360 gün olarak hesaplanıyor. O yüzden 40 gün prim yatırılması mümkün değil. Dolayısıyla emeklilik için kaç işyerinden yatırılırsa yatırılsın, prim gününüz 30 gündür. Ancak ödenen prim miktarı arttığından prime esas kazanç yükselir ve emekli maaşınıza katkı yapar.

    İki yerden ödenen sigorta maaşı ne kadar etkiler?

    Son yıllarda emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bu bağlamda haberimizde Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıyı veriyoruz. Ayrıca okuyuculardan gelen sorulara cevaplar var. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak.

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    Haberler Ekonomi Yüksek emekli maaşı alma yolları... İki yerden ödenen sigorta maaşı kaç para artırır? Çifte sigorta yap yüksek maaşı al!
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