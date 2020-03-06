SGK tarafından evlenen yetime, cenazesi olana, hastalık nedeniyle istirahat edene veya tedavi olanlara birçok ödeme yaparken, hak sahipleri bu ödemelerden habersiz olduğu için haklarını almıyor. İşte devletten alabileceğiniz paralar...SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda 2020 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri artarak devam ediyor. SGK, 2020 yılında 595 TL ile 1050 TL arasında destek ödemesiyle vatandaşların ihtiyaçlarına deva oluyor.

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