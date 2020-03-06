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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:58
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    • 06.03.2020 11:07
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    açıkladı! 1050 - 595 lira yardım yapılacak! Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri başvuru şartları nedir?

    tarafından yeni açıklamalar peş peşe geliyor. Bu bağlamda çeyiz, yolluk, çocuklu annelere kreş desteği ve cenaze desteği ödemeleri için açıklama yapıldı. Pek çok vatandaş bu ödemelerden habersiz durumda. Sayfamızda sizleri bilgilendiriyoruz. Farklı farklı kalemlerde gerçekleştirilen destek ödemeleri vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. SGK, 2020 yılında da bu kez zamlı olarak çeyiz, hastalar için yolluk, bebeği olanlar için kreş ve ölüm durumlarında cenaze desteği kalemlerinde ödemeler gerçekleştiriyor. Peki kimler SGK'dan Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemesi alabiliyor?

    SGK açıkladı! 1050 - 595 lira yardım yapılacak!

    SGK tarafından evlenen yetime, cenazesi olana, hastalık nedeniyle istirahat edene veya tedavi olanlara birçok ödeme yaparken, hak sahipleri bu ödemelerden habersiz olduğu için haklarını almıyor. İşte devletten alabileceğiniz paralar...SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda 2020 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri artarak devam ediyor. SGK, 2020 yılında 595 TL ile 1050 TL arasında destek ödemesiyle vatandaşların ihtiyaçlarına deva oluyor.

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    Haberler Ekonomi SGK açıkladı! 1050 - 595 lira yardım yapılacak! Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri başvuru şartları nedir?
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