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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 12:46
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    • 06.03.2020 13:03
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    Milyonlar bekliyordu! Ziraat, Vakıfbank, , ve emekli ücretleri kaç TL? Promosyon ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

    Ziraat sı, Vakıfbank, , ve Halk Bankası tutarlarını açıkladı. ve emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı. Buna göre maaşları 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak. , emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayarak, emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

    Vakıfbank Ziraat, Halkbank, TEB ve ING emekli promosyon ücretleri

    Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri için bankalara kilitlenmiş durumda. Bankalardan peş peşe açıklamalarda geliyor. Bu bağlamda özellikle Vakıfbank Ziraat, Halkbank, TEB ve ING bank promosyon ödeme tutarları merak ediliyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi Milyonlar bekliyordu! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve ING emekli promosyon ücretleri kaç TL? Promosyon ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
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