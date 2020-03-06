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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 12:36
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    • 06.03.2020 12:53
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    İlk defa ev alacaklar için büyük müjde! başvuru ve şartları nedir?

    İlk defa ev sahibi olmak isteyenlerten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. için başvuru şartlarını ve detayları haberimizde sizler için derledik. Devlet destekli konut kredisi kullanımları için belirlenen şartlar şu şekilde sıralanmaktadır: Anlaşmalı lar üzerinden konut hesabı açtırılması gerekmektedir. Konut hesabının 3 yıl süreyle aktif tutulacağına dair bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Kullanılan hesaba aylık ortalama 1.000 TL tutarında düzenli olarak para yatırılması gerekmektedir.

    İlk defa ev alacaklar için büyük müjde!

    İlk defa ev alanlar için sunulan TOKİ desteği nedir? E-devlet TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Ziraat Bankası devlet destekli konut kredisi avantajları nelerdir? Devlet destekli konut kredisi almak isteyenlerin merak ettiği soruların cevaplarını araştırdık. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz

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    Haberler Ekonomi İlk defa ev alacaklar için büyük müjde! Devlet destekli konut kredisi başvuru ve şartları nedir?
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