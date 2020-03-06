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    • 06.03.2020 11:32
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    Heyecan dorukta! 6 Mart kura sonuçları - TOKİ Saraycık 3+1 kura çekilişi isim listesi sorgulama

    On binlerin gözü .gov.tr adresine çevrilmiş durumda. Bu anlamda TOKİ Saraycık kura çekiliş sonuçları başvuranlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ 'ndeki 3+1 konutların kurası bugün (6 Mart 2020 Cuma günü) saat 14:00'te çekilecek. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği projede 1610 adet 2+1, ve 690 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 2100 konut yer alacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da yedi ilçede konut yapılacak. Konutların kurası aynı gün farklı saatlerde gerçekleşecek. 2020 TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandıktan sonra takvim.com.tr'de yer alacak...

    TOKİ Ankara Sincan 3+1 kura çekilişi isim listesi!

    TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'nin kura sonuçları isim listesi 6 Mart'ta yani bugün açıklanıyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bizim yaptığımız haberde 3+1 kura sonuçları verilecek. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği konutta 1610 adet 2+1, ve 690 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 2300 yer alacak. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

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    Haberler Ekonomi Heyecan dorukta! 6 Mart TOKİ Ankara kura sonuçları - TOKİ Ankara Sincan Saraycık 3+1 kura çekilişi isim listesi sorgulama
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