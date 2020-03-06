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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 11:23
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    • 06.03.2020 11:35
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    büyük müjde! Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı? ?

    ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." : "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Ödemeler çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki destek ödemesi ne kadar olacak?

    Çiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi yattı mı?

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun atama töreninde bulunacak.

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    Haberler Ekonomi Çiftçiye büyük müjde! Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı? Çiftçiye destek ödemesi ne kadar?
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