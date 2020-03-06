Çiftçiye destek ödemesi ne kadar? Sorusuna cevap verildi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Ödemeler çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki çiftçiye destek ödemesi ne kadar olacak?
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