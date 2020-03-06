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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 09:33
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    • 07.03.2020 09:33
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    ne kadar? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı?

    ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu. Hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar verecek. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun yüksek ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Başvuruda bulunacak kişilerin kesinlikle ÇKS belgesi olması gerekmektedir. Peki Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı? destek ödemesi ne kadar?

    Çiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi yattı mı?

    Çiftçiye destek ödemesi ne kadar? Sorusuna cevap verildi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Ödemeler çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki çiftçiye destek ödemesi ne kadar olacak?

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    Haberler Ekonomi Çiftçi destek ödemesi ne kadar? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı?
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