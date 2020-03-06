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    • 06.03.2020 11:27
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    6 Mart kataloğu: BİM aktüel ürünler listesi dopdolu! Bu hafta LG K11 telefon...

    6 Mart ürünler satışa çıktı. birbirinden hesaplı ürünleri satışa sundu. 6 Mart BİM katalog ürünleri arasında Huawei Y5 2019 ve LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu gibi teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Türkiye’nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketlerine giderek, aktüel ürünleri talep edebilir ve hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. İşte, 6 Mart Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

    6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz...

    BİM aktüel 6 Mart kataloğu yine dopdolu. Her hafta hesaplı ürünleri satışa çıkaran BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler göze çarpıyor. Huawei Y5 2019 ve LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusunun yanı sıra, mutfak malzemeleri ve banyo ürünlerini de BİM aktüel ürünler 6 Mart kataloğunda bulabilirsiniz. BİM'de her hafta Cuma günü teknoloji, hobi, dekorasyon ve giyim ürünleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu…

    BİM aktüel kataloğu ürünleri için diğer sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi BİM aktüel 6 Mart kataloğu: BİM aktüel ürünler listesi dopdolu! Bu hafta LG K11 telefon...
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