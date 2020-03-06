BİM aktüel 6 Mart kataloğu yine dopdolu. Her hafta hesaplı ürünleri satışa çıkaran BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler göze çarpıyor. Huawei Y5 2019 ve LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusunun yanı sıra, mutfak malzemeleri ve banyo ürünlerini de BİM aktüel ürünler 6 Mart kataloğunda bulabilirsiniz. BİM'de her hafta Cuma günü teknoloji, hobi, dekorasyon ve giyim ürünleri satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu…

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