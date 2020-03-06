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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 17:59
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    • 06.03.2020 17:59
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    3000 TL maaşla alımı yapacak! başvuru şartları nelerdir?

    alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Türkiye’nin hemen hemen her ilinde binlerce şubesi olan BİM marketleri, mağazalarında çalıştırmak üzere eleman arıyor. da iş sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? Açılan ilanlara İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi BİM şubelerine giderek de başvuru yapmanız mümkün. İlanlarda açılan kadrolar beden işçisi, kasiyer, perakende satış elemanı gibi kadrolar olmaktadır. İşte,

    3000 TL maaşla BİM personel alımı yapacak!

    BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? 3000 TL maaşla BİM personel alımı için BİM ilanları araştırılıyor. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, farklı şehirlerde çok sayıda personel alımı yapılacağı anlaşılıyor. Kasiyer, beden işçisi, perakende satış elemanı gibi pozisyonlarda yüzlerce işçi istihdam edilecek. BİM iş ilanlarına internet üzerinden başvuru yapmak için İŞKUR sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Peki, BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte, 2500-3000 TL maaşla BİM personel alımı…

    BİM personel alımı ilanlarının detayları için diğer sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 3000 TL maaşla BİM personel alımı yapacak! BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir?
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