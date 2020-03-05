TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Ankara TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Ankara Sincan kurası için geri sayım devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde, Ankara Sincan kura çekilişi için araştırmalar sürüyor. Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kura çekilişinde, 2+1 ve 3+1 konutlar için farklı saatlerde çekiliş yapılacak. Peki, TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…