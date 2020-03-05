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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:15
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    • 06.03.2020 10:15
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    Sincan çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2+1 - 3+1 TOKİ Ankara kura sorgulama ekranı!

    Sincan çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ Ankara kura sorgulama yapan binlerce kişi TOKİ Ankara çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Onbinlerce kişinin beklediği TOKİ Ankara çekilişi için heyecan dorukta. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların hayali gerçek oluyor. 6 Mart Cuma günü düzenlenecek törende 2+1 tipi kura çekilişi saat 10:00'da başlayacak. 3+1 tipi kura çekilişi ise saat 14:00'de başlayacak. Peki, kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…

    TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman, saat kaçta?

    Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 tipinde 2300 konut, 3+1 tipinde 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekiliş töreni düzenlenecek. Ev sahibi olmak için başvuru yapan kişiler töreni yerinde takip edebilecek. Toplam 4600 konutun hak sahiplerinin belli olacağı TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı…

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    Haberler Ekonomi TOKİ Ankara Sincan çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2+1 - 3+1 TOKİ Ankara kura sorgulama ekranı!
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