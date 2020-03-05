Taşerona yüzdelik ve enflasyon fark ödemesi ne kadar? 4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verildi!

Taşerona CİMER 'den aynı cevap. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödenmesi için geçtiğimiz yıl mahkemeler önemli karara imza atmıştı. Karar sonrası başvurucunun kurumuna resmi yazı gönderilmiş ve yüzdelik farkların ödenmesi talep edilmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu da bu konuda önemli bir karara imza atmış ve kurumlara, yüzdelik dilimlerin ödenmesi konusunda tavsiye kararı almıştı.

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Peki taşerona yüzdelik fark ödemesi ne kadar olacak? Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.

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