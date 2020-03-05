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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 09:02
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    • 06.03.2020 09:02
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    Taşerona yüzdelik ve enflasyon fark ödemesi ne kadar? 4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verildi!

    Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Kararın 'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı. Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

    4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verildi!

    Taşerona CİMER 'den aynı cevap. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödenmesi için geçtiğimiz yıl mahkemeler önemli karara imza atmıştı. Karar sonrası başvurucunun kurumuna resmi yazı gönderilmiş ve yüzdelik farkların ödenmesi talep edilmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu da bu konuda önemli bir karara imza atmış ve kurumlara, yüzdelik dilimlerin ödenmesi konusunda tavsiye kararı almıştı.
    Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Peki taşerona yüzdelik fark ödemesi ne kadar olacak? Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.

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    Haberler Ekonomi Taşerona yüzdelik ve enflasyon fark ödemesi ne kadar? 4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verildi!
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