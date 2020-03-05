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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 17:31
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    • 05.03.2020 17:31
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    Şelale şeklinde düşüşler geliyor! Dolar alım satımı yapanlar ve Dolar yatırımı olanlar dikkat!

    Son zamanlarda yukarı yönlü yükseliş grafiği çizen dolar akşam saatlerinde 'den gelen sürpriz indirim kararı ile yönünü aşağı çevirdi. Dolara yatırım yapmış olanlar dolarda ki düşüşün geçici mi yoksa devamı gelecek mi diye merak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi sakin seyreden dolar ne olur, uzman yorumları neler bekliyor? Görüşme öncesi sakin seyir beklenen dolar kurunda iki devlet liderinin uzlaşmaya varması, dolar üzerindeki jeopolitik riskleri ortadan kaldırabilir. .Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

    Dolar yatırımı olanlar dikkat! Şelale şeklinde düşüşler geliyor

    Dolar yatırımı yapanlar için çok önemli bir haber yayınlıyoruz. Bu bağlamda Amerikan Merkez Bankası FED, 18 Mart'taki toplantısından önce sürpriz bir hamle yaparak faizi 50 baz puan indirdi. Bu aceleci faiz indiriminin altında piyasaların corona virüsü dolayısıyla kötü oluşu sebep olarak gösterildi. FED'in Türkiye'de piyasaların kapandığı anda açıkladığı sürpriz 0,50 puan faiz indirimi sonrası dolar hızlıca değer kaybetti.
    Tahvil getirilerinde bugün 50 baz puan üzerinde düşüş yaşanırken CDS'ler de geriledi. BIST-100 endeksinde ise kazançlar %3.5'in de üzerine çıktı. Böylelikle geçen hafta cuma günü yaşanan ağır kaybı seri şekilde geri kazanmış oldu.

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    Haberler Ekonomi Şelale şeklinde düşüşler geliyor! Dolar alım satımı yapanlar ve Dolar yatırımı olanlar dikkat!
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