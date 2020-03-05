Şelale şeklinde düşüşler geliyor! Dolar alım satımı yapanlar ve Dolar yatırımı olanlar dikkat!

Dolar yatırımı yapanlar için çok önemli bir haber yayınlıyoruz. Bu bağlamda Amerikan Merkez Bankası FED, 18 Mart'taki toplantısından önce sürpriz bir hamle yaparak faizi 50 baz puan indirdi. Bu aceleci faiz indiriminin altında piyasaların corona virüsü dolayısıyla kötü oluşu sebep olarak gösterildi. FED'in Türkiye'de piyasaların kapandığı anda açıkladığı sürpriz 0,50 puan faiz indirimi sonrası dolar hızlıca değer kaybetti.

Tahvil getirilerinde bugün 50 baz puan üzerinde düşüş yaşanırken CDS'ler de geriledi. BIST-100 endeksinde ise kazançlar %3.5'in de üzerine çıktı. Böylelikle geçen hafta cuma günü yaşanan ağır kaybı seri şekilde geri kazanmış oldu.

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