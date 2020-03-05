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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 11:05
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    • 05.03.2020 11:05
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    Milyonlara intibak müjdesi! , ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak mı onaylandı! Ödeme ne zaman?

    İntibak mı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı ve Bağkur Emekli maaşlarına 355 TL İntibak zammı onaylandı. Bağkur ve SSK emeklileri için 355 TL İntibak zammı ne zaman ödenecek? İntibak zammı ne zaman yatacak. Tüm emekliler İntibak zammının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyordu. İntibak zammı talebi ile aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor.

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

    İntibak müjdesi ile milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Bu anlamda intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
    Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağkur Emekli maaşlarına 355 TL İntibak zammı onaylandı. Bağkur ve SSK emeklileri için 355 TL İntibak zammı ne zaman ödenecek? İntibak zammı ne zaman yatacak. Tüm emekliler İntibak zammının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasasında ilk olarak 55 TL zam olacaktır. Bu zam oranı ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Milyonlara intibak müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı onaylandı! Ödeme ne zaman?
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