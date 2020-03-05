İntibak müjdesi ile milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Bu anlamda intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağkur Emekli maaşlarına 355 TL İntibak zammı onaylandı. Bağkur ve SSK emeklileri için 355 TL İntibak zammı ne zaman ödenecek? İntibak zammı ne zaman yatacak. Tüm emekliler İntibak zammının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasasında ilk olarak 55 TL zam olacaktır. Bu zam oranı ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkmaktadır.

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