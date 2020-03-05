Kayıp-kaçak bedeline iade yok

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, elektrikteki kayıp-kaçak bedellerinin vatandaşın faturalarına yansıtılmasına ilişkin uygulamanın 2016'da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle hukuka uygun hale geldiğine karar vererek, kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın tüketiciye iadesine karar verilemeyeceğine hükmetti. Kararda, "Yasa değişikliği nedeniyle hukuka uygun hale gelen kayıp-kaçak bedeli iade edilemez" denildi.
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