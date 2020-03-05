Kadın girişimcilere GARANTİ destek

Garanti BBVA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar Hepimizin Yarınları' diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak. Banka, bir hafta boyunca duyuru yapacak.
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