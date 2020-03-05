Kadın girişimcilere GARANTİ destek

, bu yıl'ndediyerek yeni biruygulamayı hayata geçiriyor. Uygulamakapsamında, bu yıldan başlayarak,Garanti BBVA dijital ve sosyal medyakanalları ile şubelerdeki ekranlarda,Türkiye'ninKadın Girişimcisi Yarışması'nınkazananları yer alacak. Banka, bir haftaboyunca duyuru yapacak.