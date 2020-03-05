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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Kadın girişimcilere GARANTİ destek

    Garanti BBVA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar Hepimizin Yarınları' diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak.

    Kadın girişimcilere GARANTİ destek
    Garanti BBVA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar Hepimizin Yarınları' diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak. Banka, bir hafta boyunca duyuru yapacak.

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