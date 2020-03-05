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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Hizmet tespitinde süreye dikkat!

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Bu imkandan yararlanmak için bir süre var mıdır? Nereye müracaat etmek gerekir?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Hizmet tespitinde süreye dikkat!
    5 yıl çalıştığım işyerinde sigortam 1.5 yıl yatırıldı. 2014 yılında işyerinden ayrıldım. Geri kalan günleri alabilir miyim? Cemil GONCAL
    Geride kalan günleri almaktan ziyade, o günleri tescil ettirebilir ve emeklilik hesabında saydırabilirsiniz. Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa, fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. O süre geçmiş.

    4 çocuk annesiyim. En küçük çocuğum 2004 doğumlu. Sigorta girişim 2009 ama 2014'te kesintisiz başladı. Acaba ben ne zaman emekli olurum? Asuman UÇAR
    2009'daki girişiniz ile 2014'teki arasında şartlar açısından bir fark yok. Zaten prim yatırılmamış ama çalıştıysanız o zaman hizmet tespiti yaptırıp primleri tescil ettirirsiniz. İşe girişe göre 58 yaşında emekli olacaksınız. Tabii 20 yıl prim yatırmanız da gerekecek.

    ekonomi@takvim.com.tr

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