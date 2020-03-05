Hizmet tespitinde süreye dikkat!

Geride kalan günleri almaktan ziyade, o günleri tescil ettirebilir ve emeklilik hesabında saydırabilirsiniz. Eğer sigortanız bildirildi ve primleriniz yatırılmadıysa, fiilen çalıştığınızı belirterek hizmet tespiti yaparsınız. Ancak hiç sigorta bildirilmediyse 5 yıllık bir zaman aşımı var. O süre geçmiş.2009'daki girişiniz ile 2014'teki arasında şartlar açısından bir fark yok. Zaten prim yatırılmamış ama çalıştıysanız o zaman hizmet tespiti yaptırıp primleri tescil ettirirsiniz. İşe girişe göre 58 yaşında emekli olacaksınız. Tabii 20 yıl prim yatırmanız da gerekecek.