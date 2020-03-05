Bankaların vermiş olduğu 32 günlük faiz oranları yükseldi. Mart ayına girdiğimiz şu günlerde banka faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede verilmeye devam ediyor. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,30 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %08,75 seviyesinden uygulanıyor. Vadeli mevduat hesabı her bankada açabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınır yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bankaların ne kadar mevduat faizi vereceğidir. 18 yaşına gelen ve reşit olan herkes bankalara giderek vadeli hesap açtırabilir.

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