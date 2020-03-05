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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 13:19
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    • 05.03.2020 13:42
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    En yüksek vadeli mevduat lerinden ? İşte paranıza en çok faiz veren lar...

    ların mevduat oranları değişmeye devam ediyor. 5 Mart itibari ile mevduat faiz oranlarının en yüksek olduğu bankalar araştırılıyor. 32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranı %11,30 ile tarafından veriliyor. 250 bin liraya kadar birikimler için Burgan Bank’ta aylık %11,30 brüt faiz alınabiliyor. 250 bin lira mevduatın üstünde ise en yüksek vadeli mevduat faizi %11 seviyesine düşerken, en çok faizi veren banka da ING, Fibabanka ve oluyor. Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

    En yüksek vadeli mevduat faizlerinden kaç para faiz gelirim olur?

    Bankaların vermiş olduğu 32 günlük faiz oranları yükseldi. Mart ayına girdiğimiz şu günlerde banka faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede verilmeye devam ediyor. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,30 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %08,75 seviyesinden uygulanıyor. Vadeli mevduat hesabı her bankada açabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınır yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bankaların ne kadar mevduat faizi vereceğidir. 18 yaşına gelen ve reşit olan herkes bankalara giderek vadeli hesap açtırabilir.

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    Haberler Ekonomi En yüksek vadeli mevduat faizlerinden kaç para faiz gelirim olur? İşte paranıza en çok faiz veren bankalar...
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