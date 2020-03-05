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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle planlar değişebilir

    ANADOLU Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Coronavirüsün ihracat pazarları üzerine olası etkilerini yakından takip ettiklerini, ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 planlarını yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi.

    Coronavirüs nedeniyle planlar değişebilir
    ANADOLU Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Coronavirüsün ihracat pazarları üzerine olası etkilerini yakından takip ettiklerini, ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 planlarını yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi. Ağırbaş, "Çin'e sınırlı olan ihracatımız etkilenebilir. Planlarımızı güncellemeyi düşünebiliriz. Muhtemelen ilk çeyrek sonunda açıklamak durumunda kalabiliriz" dedi.

    AZİZE ÇAVUŞ

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