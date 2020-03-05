Coronavirüs nedeniyle planlar değişebilir

ANADOLU Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Coronavirüsün ihracat pazarları üzerine olası etkilerini yakından takip ettiklerini, ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 planlarını yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi. Ağırbaş, "Çin'e sınırlı olan ihracatımız etkilenebilir. Planlarımızı güncellemeyi düşünebiliriz. Muhtemelen ilk çeyrek sonunda açıklamak durumunda kalabiliriz" dedi.
AZİZE ÇAVUŞ
AZİZE ÇAVUŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.