BM, bağımlılığı Yeşilay’dan dinledi

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Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından Viyana'da düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu toplantısına katılarak göçmenlerde ve kadınlarda alkol ve madde bağımlılığına ilişkin araştırmaları paylaştı. Araştırmaların kadınların yüzde 61'inin arkadaşı, yüzde 20'sinin eşi veya sevgilisi vesilesiyle madde ya da alkolle tanıştığını gösterdiğini belirten, göçmenler arasında ise maddeyle ilk temasın 10-12 yaşları arasında gerçekleştiğini ifade etti.