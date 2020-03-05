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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    BM, bağımlılığı Yeşilay’dan dinledi

    Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından Viyana'da düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu toplantısına katılarak göçmenlerde ve kadınlarda alkol ve madde bağımlılığına ilişkin araştırmaları paylaştı.

    BM, bağımlılığı Yeşilay’dan dinledi
    Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından Viyana'da düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu toplantısına katılarak göçmenlerde ve kadınlarda alkol ve madde bağımlılığına ilişkin araştırmaları paylaştı. Araştırmaların kadınların yüzde 61'inin arkadaşı, yüzde 20'sinin eşi veya sevgilisi vesilesiyle madde ya da alkolle tanıştığını gösterdiğini belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, göçmenler arasında ise maddeyle ilk temasın 10-12 yaşları arasında gerçekleştiğini ifade etti.

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