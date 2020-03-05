BIO Türkiye başlıyor

organizasyonu, bugünİstanbul'da OsmanlıArşivi KülliyesiKongre Merkezi'ndebaşlıyor. UluslararasıBiyoteknolojiKongresi, BIOShereve StartHUBetkinlikleri ile Türkiye İlaç ve TıbbiCihaz Kurumu, Türkiye Sağlık EnstitüleriBaşkanlığı, TÜBİTAK, SGK ve KOSGEBişbirliği ile İlaç, Eczacılık, SağlıkBilim ve Teknolojileri Vakfı tarafındandüzenlenen organizasyon, 3 gün sürecek.Organizasyonun üçüncü gününde'ınkatılımıyla ödül töreni yapılacak.