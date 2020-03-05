BIO Türkiye başlıyor

BIO Türkiye organizasyonu, bugün İstanbul'da Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde başlıyor. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, BIOShere ve StartHUB etkinlikleri ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜBİTAK, SGK ve KOSGEB işbirliği ile İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı tarafından düzenlenen organizasyon, 3 gün sürecek. Organizasyonun üçüncü gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödül töreni yapılacak.
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