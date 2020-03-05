Bankaların batık kredilerinde yaşanan artış, kara listeye düşen vatandaşların durumu, kredisini, kart borcunu ödemekte zorlananları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. MHP, sicil affı yapılmasını istedi! Peki ayrıntılarında neler var? 2020 sicil affı geliyor mu?

Kredi oranlarında yaşanan bu değişim sonrası çok sayıda vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanırken bazı vatandaşlar ise kredi kullanamıyor. Bu noktada ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında ayrıca esnaflarda kredi konusunda önemli sıkıntılar yaşıyorlar.

Hesaplanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Peki kara listede olanlara 2020'de sicil affı geldi mi?

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