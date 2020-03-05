Bankaların mevduat faiz oranları değişmeye devam ediyor. 5 Mart itibari ile mevduat faiz oranlarının en yüksek olduğu bankalar araştırılıyor. 32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranı %11,30 ile Burgan Bank tarafından veriliyor. 250 bin liraya kadar birikimler için Burgan Bank'ta aylık %11,30 brüt faiz alınabiliyor. 250 bin lira mevduatın üstünde ise en yüksek vadeli mevduat faizi %11 seviyesine düşerken, en çok faizi veren banka da ING, Fibabanka ve Alternatif Bank oluyor. Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

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