Sayıları 6 milyona ulaşan EYT'lilerin emekliliği yeniden gündemde. Milyonları ilgilendiren konuda yeni gelişme, Başkan Erdoğan ve AK Parti milletvekillerinin yaptığı toplantıda yaşandı. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, EYT için bir düzenleme yapmayacaklarını belirtmiş ve meseleye nokta koymuştu. Toplantıda bir milletvekili emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirmesi ve yeni bir formül önermesinin ardından gözler EYT son dakika haberlerine çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların, çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem önerisinde bulunuldu.