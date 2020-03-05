5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 lira devretmişti. Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte 5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

5 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 - 22 - 28 - 37 - 47 - 54