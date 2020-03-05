Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında CİMER 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Kararın Sağlık Bakanlığı 'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı. Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

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