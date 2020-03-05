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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 18:04
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    • 05.03.2020 18:04
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    2+1, 3+1 Sincan kurası ne zaman, saat kaçta? açıklandı mı?

    Sincan kurası ne zaman saat kaçta? Ankara TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu kurası için geri sayım devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesinde, Ankara Sincan kura çekilişi için araştırmalar sürüyor. Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kura çekilişinde, 2+1 ve 3+1 konutlar için farklı saatlerde çekiliş yapılacak. Peki, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…

    2+1, 3+1 TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman, saat kaçta?

    Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 tipinde 2300 konut, 3+1 tipinde 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekiliş töreni düzenlenecek. Ev sahibi olmak için başvuru yapan kişiler töreni yerinde takip edebilecek. Toplam 4600 konutun hak sahiplerinin belli olacağı TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı…

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    Haberler Ekonomi 2+1, 3+1 TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman, saat kaçta? Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?
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