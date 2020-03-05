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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 11:28
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    • 05.03.2020 11:28
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    2020'de kara listede olanlara ? lardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

    ların batık kredilerinde yaşanan artış, kara listeye düşen vatandaşların durumu, kredisini, kart borcunu ödemekte zorlananları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. MHP, sicil affı yapılmasını istedi! Peki ayrıntılarında neler var? 2020 sicil affı geliyor mu? Kredi oranlarında yaşanan bu değişim sonrası çok sayıda vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanırken bazı vatandaşlar ise kredi kullanamıyor. Bu noktada ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında ayrıca esnaflarda kredi konusunda önemli sıkıntılar yaşıyorlar.  Hesaplanan verilere göre 'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Peki kara listede olanlara 2020'de ?

    2020'de kara listede olanlara sicil affı geldi mi?

    Günün önemli gelişmeleri arasında yer alan sicil affı haberi ayrıntıları belli oldu. Kara listeye giren çok sayıda vatandaşın bulunduğu gerekçesiyle MHP Konya Milletvekili tarafından sicil affı talebi geldi. İşte ayrıntılarıyla 2020 sicil affı... Borcunu ödeyemeyenler kara listelerden ne zaman temizlenir ve silinir? Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi 2020'de kara listede olanlara sicil affı geldi mi? Bankalardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?
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