Günün önemli gelişmeleri arasında yer alan sicil affı haberi ayrıntıları belli oldu. Kara listeye giren çok sayıda vatandaşın bulunduğu gerekçesiyle MHP Konya Milletvekili tarafından sicil affı talebi geldi. İşte ayrıntılarıyla 2020 sicil affı... Borcunu ödeyemeyenler kara listelerden ne zaman temizlenir ve silinir? Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor.

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