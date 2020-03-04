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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 10:06
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    • 05.03.2020 10:06
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    Yüzdelik dilim ve tayin hakkı... Çalışma Bakanlığı TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş mı yapacak mı?

    Yüzdelik dilim ve tayin hakkı 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri için oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

    Taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapılacak mı?

    4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli beklentisi toplu iş sözleşmesi ile ek zam yapılması. Bu konuda açılan davalarda işçiler lehine kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini artırdı. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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    Haberler Ekonomi Yüzdelik dilim ve tayin hakkı... Çalışma Bakanlığı TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapacak mı?
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